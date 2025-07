Une fédération pour le sport jurassien

Le Jura se munit de sa fédération du sport. Une soixantaine d’acteurs du sport cantonal étaient réunis jeudi soir à Glovelier. Ils ont voté à l’unanimité pour la création de la Fédération jurassienne du sport (FeJuSpo). Le projet a été lancé par Serge Jubin, président de région Jura-Seeland de Swiss Volley et Jacky Borruat, président de l’Association jurassienne de football (AJF). Il se repose notamment sur le modèle de fédérations similaires qui existent dans d’autres cantons et en particulier celui de Neuchâtel. Alexandre Houlmann, vice-président de la Fédération neuchâteloise du sport, était notamment présent jeudi à Glovelier pour répondre aux diverses questions des participants.

L’objectif central de la FeJuSpo est de fédérer et mieux défendre les intérêts du sport jurassien. « La priorité est de réunir toutes les associations cantonales, les clubs et les professionnels en lien avec le sport et les élus qui comprennent que le sport joue un rôle important dans la société », explique, Jacky Borruat, vice-président de la nouvelle entité, qui ne s’attendait pas à une telle présence jeudi à Glovelier. Il ajoute aussi que le deuxième objectif de la FeJuSpo est de « structurer la Fédération ». Jacky Borruat indique aussi que ce projet doit être avant tout « la voix politique et veut aussi défendre un Office cantonal des sports fort et construire un véritable projet du sport dans le Jura ».