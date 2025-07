Les as de la pétanque suisse s’affrontent à Delémont

Les meilleurs joueurs de pétanque de Suisse sont réunis à Delémont. Les finales du Swiss Pétanque Tour se déroulent ce week-end dans la cour du château du chef-lieu jurassien. Champions de Suisses, d’Europe ou même du monde s’affrontent pour les titres nationaux sous le soleil. Les épreuves centrales de la compétition sont les titres nationaux de Ligue A et de Ligue B qui se disputeront samedi soir et dimanche.

D’autres compétitions de précision et de tir font vibrer le public venu s’installer aux abords des pistes. RFJ s’est rendu sur place samedi après-midi pour prendre la température auprès des athlètes et de l’organisation lors des qualifications pour la finale de l’épreuve de tir de précision mixte. La Championne du monde tête-à-tête 2022, Sylviane Métairon y participait notamment : « Il faut être précis. On est limité dans nos pieds et nos gestes. C’est un jeu d’adresse ». Le créateur et concepteur du Swiss Pétanque Tour, Stéphane Lambert, rêvait de faire les finales de la compétition dans le Jura : « J’ai repris la fédération avec un Jurassien, Jean-Denis Willemin et j’ai toujours voulu faire ça ici. L’organisation est top ! »