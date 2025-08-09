Romane Gauthier bien placée à Sierre – Zinal

Romane Gauthier s’illustre à Sierre – Zinal. La Jurassienne a pris la 33e place du classement féminin de la mythique épreuve de course de montagne. L’habitante de Châtillon a bouclé les 31,1 km pour 2133 m de dénivelé en 3h25’17’’ samedi. L’athlète jurassienne s’est par ailleurs classée 5e meilleure Suissesse de la course en Valais. Comme l’année dernière, la victoire est revenue à la Kenyane Joyline Chepngeno en 2h54’49’’.

Les Jurassiens sont restés plus en retrait dans le Valais. Le meilleur régional est Maxime Fleury. L’Ajoulot a terminé au 275e rang. Il a bouclé son effort en 3h41’45’’. Ce résultat lui permet de terminer dans le top-100 helvétique. C’est le Kenyan Philemon Kiriago qui a remporté la course en 2h28’45’’. Il glane ainsi son deuxième succès à Sierre – Zinal.

Environ 200 Jurassiens ont pris le départ en Valais. Nombre d’entre eux ont participé dans la catégorie « Touristes ». Ils ne sont ainsi pas classés. Tous les résultats de Sierre – Zinal sont à retrouver ici. /fwo