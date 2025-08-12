Les balles de padel vont rebondir à Courtételle

Une nouvelle offre sportive va voir le jour dans la Vallée de Delémont. Une halle qui abritera deux terrains de padel va sortir de terre à Courtételle, dans le secteur du centre sportif. Il s’agira du 2e site dans le Jura après Courtedoux, alors que des terrains sont aussi prévus dans le futur Raiffeisen Parc à Delémont. Le projet est porté par quatre associés : Gautier Willemin, Adrien Jeker, Tom Villemin et Dionys Stadelmann. L’ouverture du Padel United Courtételle est prévue pour novembre afin de proposer des créneaux bienvenus dans la région pour les amateurs de cette activité de plus en plus prisée. « Il y a une demande pour ce sport dans les environs. On est quatre amis qui aimons aller jouer, on travaille tous et on remarque que les créneaux horaires, que ce soit à Courtedoux, Reconvilier ou en France voisine sont rares en fin de journée ou le week-end », explique Gautier Willemin, qui précise que des tournois et des cours seront aussi organisés.
Gautier Willemin : « Créer une communauté et en faire un lieu convivial. »
L’investissement pour le Padel United Courtételle est devisé à 500'000 francs. La halle prendra place sur des terrains qui appartiennent au FC Courtételle et à Sport-Gym Courtételle grâce à un droit de superficie. Un accord a aussi été trouvé avec le TCC pour la mise à disposition de ses vestiaires et de ses sanitaires. L’avis de construction n’a pas fait l’objet d’opposition. L’heure de jeu coûtera 40 francs et le site sera 100% autonome. « On aura une application où les gens pourront s’inscrire, acheter des crédits en ligne et réserver. Ils recevront une clé virtuelle ou un code pour entrer dans la halle, le terrain s’allumera et s’éteindra tout seul. On pourra aussi se mettre en relation avec les autres abonnés et trouver des partenaires de jeu en fonction d’une classification de niveaux », conclut Gautier Willemin. Retrouvez davantage d’information sur le Padel United Courtételle ici. /emu