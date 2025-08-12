Les balles de padel vont rebondir à Courtételle

Une nouvelle offre sportive va voir le jour dans la Vallée de Delémont. Une halle qui abritera deux terrains de padel va sortir de terre à Courtételle, dans le secteur du centre sportif. Il s’agira du 2e site dans le Jura après Courtedoux, alors que des terrains sont aussi prévus dans le futur Raiffeisen Parc à Delémont. Le projet est porté par quatre associés : Gautier Willemin, Adrien Jeker, Tom Villemin et Dionys Stadelmann. L’ouverture du Padel United Courtételle est prévue pour novembre afin de proposer des créneaux bienvenus dans la région pour les amateurs de cette activité de plus en plus prisée. « Il y a une demande pour ce sport dans les environs. On est quatre amis qui aimons aller jouer, on travaille tous et on remarque que les créneaux horaires, que ce soit à Courtedoux, Reconvilier ou en France voisine sont rares en fin de journée ou le week-end », explique Gautier Willemin, qui précise que des tournois et des cours seront aussi organisés.