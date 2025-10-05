Un top-20 pour Samuel Afewerki à Morat-Fribourg

Samuel Afewerki a été le meilleur Jurassien à Morat-Fribourg. Il a pris la 19e place de la mythique course à pied de 17,17 km dimanche. L’athlète de Courroux a franchi la ligne d’arrivée après 56’40’’. Il termine ainsi à 4’02’’ du vainqueur du jour. Considéré comme le favori, le Suisse Dominic Lobalu l'a emporté en 52'37''. Le champion d'Europe 2024 du 10'000 m a précédé de 10'' Matthias Kyburz. Le podium a été complété par le Kényan Moses Cheruiyot, à 18''. Côté jurassien à noter également la 23e place de l’Ajoulot Jérémie Hunt. Troisième régional dans les 50 premiers, Colin Vallat a pris le 44e rang. Le membre du CA Fontenais a couru en 59’18’’.

Chez les dames, la Zurichoise Fabienne Schlumpf a franchi la ligne en 1h00'17''. La Valaisanne Oria Liaci a suivi avec 21'' de retard. La troisième place est revenue à la Kényane Vivian Cheruiyot, qui a fini à 1'14''. Meilleure Jurassienne, Mégane Choffat de Cornol a pris le 39e rang à 15’16’’ de la vainqueure.

/ats-fwo