Un top-20 pour Samuel Afewerki à Morat-Fribourg

L’athlète de Courroux a bouclé la mythique course de 17,17 km à la 19e place dimanche. Il est ...
Un top-20 pour Samuel Afewerki à Morat-Fribourg

L’athlète de Courroux a bouclé la mythique course de 17,17 km à la 19e place dimanche. Il est le meilleur jurassien dans le canton de Fribourg.

Samuel Afewerki  a pris le 19e rang de Morat-Fribourg. (Photo: archives/Georges Henz) Samuel Afewerki  a pris le 19e rang de Morat-Fribourg. (Photo: archives/Georges Henz)

Samuel Afewerki a été le meilleur Jurassien à Morat-Fribourg. Il a pris la 19e place de la mythique course à pied de 17,17 km dimanche. L’athlète de Courroux a franchi la ligne d’arrivée après 56’40’’. Il termine ainsi à 4’02’’ du vainqueur du jour. Considéré comme le favori, le Suisse Dominic Lobalu l'a emporté en 52'37''. Le champion d'Europe 2024 du 10'000 m a précédé de 10'' Matthias Kyburz. Le podium a été complété par le Kényan Moses Cheruiyot, à 18''. Côté jurassien à noter également la 23e place de l’Ajoulot Jérémie Hunt. Troisième régional dans les 50 premiers, Colin Vallat a pris le 44e rang. Le membre du CA Fontenais a couru en 59’18’’.

Chez les dames, la Zurichoise Fabienne Schlumpf a franchi la ligne en 1h00'17''. La Valaisanne Oria Liaci a suivi avec 21'' de retard. La troisième place est revenue à la Kényane Vivian Cheruiyot, qui a fini à 1'14''. Meilleure Jurassienne, Mégane Choffat de Cornol a pris le 39e rang à 15’16’’ de la vainqueure.

Tous les résultats sont à retrouver ici. /ats-fwo


 

Actualités suivantes

Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf s'imposent à Fribourg

Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf s'imposent à Fribourg

Autres sports    Actualisé le 05.10.2025 - 12:55

Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement

Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement

Autres sports    Actualisé le 05.10.2025 - 14:33

L'AMA renonce à des sanctions contre le Kenya

L'AMA renonce à des sanctions contre le Kenya

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 22:51

Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 16:49

Articles les plus lus

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Autres sports    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 12:59

Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Un 10e titre mondial pour Catherine Debrunner

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 16:49

L'AMA renonce à des sanctions contre le Kenya

L'AMA renonce à des sanctions contre le Kenya

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 22:51

Ahumada/Dupré en bronze en deux de couple mixte

Ahumada/Dupré en bronze en deux de couple mixte

Autres sports    Actualisé le 28.09.2025 - 12:05

L'Europe tremble mais remporte le trophée

L'Europe tremble mais remporte le trophée

Autres sports    Actualisé le 29.09.2025 - 05:53

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Autres sports    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

PGA: le comportement des fans américains a « dépassé les limites »

Autres sports    Actualisé le 03.10.2025 - 12:59