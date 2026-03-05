Record de participation pour les 10es Courses du Mont-Terrible

Les Courses du Mont-Terrible vont connaitre une 10e édition record. Plus de 2'500 personnes, sans compter les enfants, participeront aux différentes épreuves de course à pied les 18 et 19 avril à Fontenais. Le président Pierre-Alain Vallat est très heureux de cet engouement. Il nous a indiqué en fin de matinée ce jeudi qu’il ne restait plus que deux places pour l’épreuve du 5km. Les huit autres distances proposées sont déjà complètes, dont la discipline reine de l’Ultra Trail de 106km. Par contre, le Nordic Walking est encore disponible avec la possibilité de s’inscrire en ligne ou sur place le jour-j. /nmy