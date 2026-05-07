Angelica Moser veut tourner la page

C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour Angelica Moser et l’athlète zurichoise espère bien qu’il sera moins éprouvant que le dernier. La citoyenne de Courrendlin aborde la nouvelle saison en extérieur qui la mènera au point d’orgue, les Championnats d’Europe à Birmingham, au mois d’août. Victorieuse à Rome il y a deux ans, la sportive de 28 ans espère conserver sa couronne : « L’objectif, c’est de défendre mon titre », avoue-t-elle sans détour, bien consciente aussi que « ça ne sera pas facile. »

Angelica Moser doit toutefois encore trouver son bon rythme, elle qui sort de plusieurs mois difficiles, marqués par les blessures. Elle a notamment souffert de deux ligaments déchirés au pied gauche en début d’année passée, avant d’être encore gênée en ce début d’année pour une blessure au pied droit, cette fois. Malgré tout, la Zurichoise est parvenue à décrocher le bronze aux Championnats du monde en salle à Torun au mois de mars, six mois après sa grosse désillusion et sa 5e place aux Mondiaux en extérieur à Tokyo. A présent, Angelica Moser lorgne vers l’avenir et entame une course contre-la-montre, elle qui ne peut pas encore s’entraîner à 100% : « C’est en progrès mais mon corps doit à nouveau s’adapter aux entraînements », déclare-t-elle, bien consciente qu’elle devra à nouveau tutoyer les 4m80, voire 4m85 pour aller chercher l’or cet été au Royaume-Uni.