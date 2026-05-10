L’Hyrox débarque dans le Jura

Plutôt que le café ou le repas au restaurant, ils ont choisi l’effort intense en ce dimanche. Environ 200 sportifs ont participé à la première édition de l’Hyrox Simulation Jura qui s’est tenue à La Blancherie.

Organisateur de la manifestation, Jordan Eschmann a salué cette participation, alors qu’il attendait plutôt une centaine de personnes. Le succès de la pratique ne l'étonne toutefois pas : « L’Hyrox est une pratique très ouverte. C’est accessible. Il suffit de courir un peu. Les postes sont techniquement accessibles : pousser une luge, se mettre par terre, sauter, skier, ramer, ce sont des choses finalement simples », affirme le coach sportif. Ce dernier ajoute que les participants « trouvent du plaisir dans l’inconfort » et qu’une communauté se forme. Les sportifs s’encouragent entre eux et l’aspect convivial passe avant la compétition. A en croire Jordan Eschmann, cette première édition réussie pourrait en appeler d’autres.





Le grand huit

Concrètement, l’Hyrox consiste en une alternance de course à pied et de stations. Les athlètes courent à chaque fois un kilomètre puis enchaînent avec une épreuve de force, d’endurance ou d’explosivité. Ils effectuent le parcours à huit reprises. Dans les stations, les sportifs doivent pousser ou tirer des charges, faire du rameur ou encore des "burpees". Les mouvements sont plutôt « communs », selon Jordan Eschmann, ce qui plaît aux participants : « L’accessibilité est plus élargie que pour le crossfit », note l’un d’eux, Edgar. Et puis, malgré une musique puissante et motivante, plusieurs encouragements descendent des tribunes de La Blancherie. Ils proviennent des proches des participants, mais aussi des autres concurrents : « Il y a cet esprit de communauté. On sait qu’on sera soutenus et je trouve ça super », précise Alizée qui, comme beaucoup, a privilégié un dimanche actif marqué par le dépassement de soi. /mle