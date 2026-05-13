Léandre Monnerat récidive

L’athlète de Bassecourt a remporté la deuxième étape du BCJ Challenge à Boécourt. Chez les ...
Léandre Monnerat récidive

L’athlète de Bassecourt a remporté la deuxième étape du BCJ Challenge à Boécourt. Chez les dames, victoire de Morgane Crausaz.

Léandre Monnerat s'est imposé à Boécourt. (Photo : archives) Léandre Monnerat s'est imposé à Boécourt. (Photo : archives)

Léandre Monnerat confirme sur les chemins du BCJ Challenge. L’athlète de Bassecourt a remporté ce mercredi la deuxième des quatre épreuves de cette course qui s’est tenue à Boécourt. Il a avalé les 8,5 kilomètres en 28’20’’. Sur la ligne d’arrivée, le Vadais a devancé Tom Lachat de Montsevelier (+1’12’’) et Guillaume Paroz de Courfaivre (+2’05’’). Léandre Monnerat conforte son avance au général, lui qui avait déjà gagné la manche initiale la semaine passée.

Chez les dames, Morgane Crausaz s’est imposée en 35’41’’. La sportive de Courfaivre a devancé la gagnante de la manche initiale, l’athlète de Bévilard-Malleray Alizée Caroli (+32’’) qui conserve la tête du général et l’Ajoulote Lova Cortat (+1’03’’). Au total, plus de 500 amateurs de course à pied se sont élancés sur les chemins vadais. Ils étaient aussi une septantaine à parcourir le tracé en nordic walking. Mercredi prochain, la troisième étape du BCJ Challenge aura lieu à Develier. /mle


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Super League: Battu par GC, Winterthour est relégué

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 23:03

Bulldozers sur un glacier à Zermatt/Cervinia: acquittement confirmé

Bulldozers sur un glacier à Zermatt/Cervinia: acquittement confirmé

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 12:06

Stefan Abplanalp passe au skicross

Stefan Abplanalp passe au skicross

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 11:03

Pépite du 800 m, Audrey Werro n'a peur de rien

Pépite du 800 m, Audrey Werro n'a peur de rien

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 05:04

Articles les plus lus

L’Hyrox débarque dans le Jura

L’Hyrox débarque dans le Jura

Autres sports    Actualisé le 11.05.2026 - 07:52

Pépite du 800 m, Audrey Werro n'a peur de rien

Pépite du 800 m, Audrey Werro n'a peur de rien

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 05:04

Stefan Abplanalp passe au skicross

Stefan Abplanalp passe au skicross

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 11:03

Bulldozers sur un glacier à Zermatt/Cervinia: acquittement confirmé

Bulldozers sur un glacier à Zermatt/Cervinia: acquittement confirmé

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 12:06

Dubois ravit la ceinture WBO à Wardley

Dubois ravit la ceinture WBO à Wardley

Autres sports    Actualisé le 10.05.2026 - 06:02

L’Hyrox débarque dans le Jura

L’Hyrox débarque dans le Jura

Autres sports    Actualisé le 11.05.2026 - 07:52

Pépite du 800 m, Audrey Werro n'a peur de rien

Pépite du 800 m, Audrey Werro n'a peur de rien

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 05:04

Stefan Abplanalp passe au skicross

Stefan Abplanalp passe au skicross

Autres sports    Actualisé le 12.05.2026 - 11:03

Mondiaux de hockey en Suisse: retours tardifs garantis par les CFF

Mondiaux de hockey en Suisse: retours tardifs garantis par les CFF

Autres sports    Actualisé le 08.05.2026 - 12:53

Des moteurs davantage thermiques qu'électriques dès 2027

Des moteurs davantage thermiques qu'électriques dès 2027

Autres sports    Actualisé le 08.05.2026 - 19:36

Dubois ravit la ceinture WBO à Wardley

Dubois ravit la ceinture WBO à Wardley

Autres sports    Actualisé le 10.05.2026 - 06:02

L’Hyrox débarque dans le Jura

L’Hyrox débarque dans le Jura

Autres sports    Actualisé le 11.05.2026 - 07:52