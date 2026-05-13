Léandre Monnerat récidive

Léandre Monnerat confirme sur les chemins du BCJ Challenge. L’athlète de Bassecourt a remporté ce mercredi la deuxième des quatre épreuves de cette course qui s’est tenue à Boécourt. Il a avalé les 8,5 kilomètres en 28’20’’. Sur la ligne d’arrivée, le Vadais a devancé Tom Lachat de Montsevelier (+1’12’’) et Guillaume Paroz de Courfaivre (+2’05’’). Léandre Monnerat conforte son avance au général, lui qui avait déjà gagné la manche initiale la semaine passée.

Chez les dames, Morgane Crausaz s’est imposée en 35’41’’. La sportive de Courfaivre a devancé la gagnante de la manche initiale, l’athlète de Bévilard-Malleray Alizée Caroli (+32’’) qui conserve la tête du général et l’Ajoulote Lova Cortat (+1’03’’). Au total, plus de 500 amateurs de course à pied se sont élancés sur les chemins vadais. Ils étaient aussi une septantaine à parcourir le tracé en nordic walking. Mercredi prochain, la troisième étape du BCJ Challenge aura lieu à Develier. /mle