Pas d’exploit pour la Suisse de Matias Moreno Domont

Le combattant jurassien et ses coéquipiers ont perdu au premier tour du Championnat d’Europe ...
Pas d’exploit pour la Suisse de Matias Moreno Domont

Le combattant jurassien et ses coéquipiers ont perdu au premier tour du Championnat d’Europe par équipes de karaté.

Matias Moreno Domont et ses coéquipiers n'ont pas réussi à faire tomber l'Azerbaïdjan aux Championnats d'Europe. (Photo : archives Matias Moreno Domont) Matias Moreno Domont et ses coéquipiers n'ont pas réussi à faire tomber l'Azerbaïdjan aux Championnats d'Europe. (Photo : archives Matias Moreno Domont)

Un tirage au sort fatal pour Matias Moreno Domont et l’équipe de Suisse de karaté. En kata et par équipes, les trois Helvètes engagés, dont le Jurassien, ont affronté mercredi l’Azerbaïdjan au premier tour des Championnats d’Europe, à Francfort. Figurant parmi les meilleurs athlètes du continent, les Azéris l’ont emporté. La Suisse a donc chuté dès l’entame du tournoi et n’est pas parvenue à remplir son objectif de top 7. Ainsi, l’équipe helvétique ne participera pas aux Championnats du monde de karaté en kata à la fin de l’année en Chine.

Contacté par RFJ, Matias Moreno Domont confie toutefois que « le niveau affiché a été bon » et que la performance est prometteuse pour l’avenir. /mle


 

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