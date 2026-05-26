Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Le quatuor du CTT Delémont a terminé au 2e rang des Championnats de Suisse séniors par équipes ...
Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table

Le quatuor du CTT Delémont a terminé au 2e rang des Championnats de Suisse séniors par équipes.

Les membres du CTT Delémont (en bleu et noir) peuvent avoir le sourire. (Photo : CTT Delémont) Les membres du CTT Delémont (en bleu et noir) peuvent avoir le sourire. (Photo : CTT Delémont)

Jolie performance du CTT Delémont. Ses représentants séniors sont vice-champions de Suisse de tennis de table par équipes. Le week-end passé, Romain Béguelin, David Voyame, Blaise Nusbaumer et Joaquim Moreno sont allés jusqu’en finale du tournoi où ils ont perdu 6-2 contre Versoix. /comm-mle


 

Actualités suivantes

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Conditions idéales pour le Jura Air Tour

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 11:55

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Gkolomeev nage le 50 m nage libre plus vite que le record du monde

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 13:57

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:26

L'équipe de Suisse gagne pour la première fois à domicile

L'équipe de Suisse gagne pour la première fois à domicile

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:02

Articles les plus lus

Usyk vacille contre Verhoeven mais conserve ses ceintures

Usyk vacille contre Verhoeven mais conserve ses ceintures

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 07:10

L'équipe de Suisse gagne pour la première fois à domicile

L'équipe de Suisse gagne pour la première fois à domicile

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:02

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Stevanovic: « Cette défaite a un goût amer »

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 19:26

Saint-Gall célèbre la victoire de la Coupe de Suisse

Saint-Gall célèbre la victoire de la Coupe de Suisse

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 10:08

Ajla Del Ponte fuse en 11''11 sur 100 m

Ajla Del Ponte fuse en 11''11 sur 100 m

Autres sports    Actualisé le 23.05.2026 - 20:30

Les controversés « Jeux du dopage » débarquent à Las Vegas

Les controversés « Jeux du dopage » débarquent à Las Vegas

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 06:04

Usyk vacille contre Verhoeven mais conserve ses ceintures

Usyk vacille contre Verhoeven mais conserve ses ceintures

Autres sports    Actualisé le 24.05.2026 - 07:10

Saint-Gall célèbre la victoire de la Coupe de Suisse

Saint-Gall célèbre la victoire de la Coupe de Suisse

Autres sports    Actualisé le 26.05.2026 - 10:08