Jolie performance du CTT Delémont. Ses représentants séniors sont vice-champions de Suisse de tennis de table par équipes. Le week-end passé, Romain Béguelin, David Voyame, Blaise Nusbaumer et Joaquim Moreno sont allés jusqu’en finale du tournoi où ils ont perdu 6-2 contre Versoix. /comm-mle
Les Delémontains vice-champions de Suisse de tennis de table
Le quatuor du CTT Delémont a terminé au 2e rang des Championnats de Suisse séniors par équipes ...
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