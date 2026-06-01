L’UJR championne de LND

« Ce qui a changé, c’est quatre à cinq joueurs qui connaissaient le rugby qui ont débarqué, notamment de France voisine. Il y a eu des changements dans le staff, et surtout de mentalité. Il y avait une envie de jouer pour gagner et un sérieux dans la préparation des matchs devenue quasi semi-professionnelle », explique Raphaël De Luca. Pas sûr pour autant que l’équipe masculine accepte une promotion en LNC qui représenterait « plus de matchs, plus de déplacements, plus de risques de blessures ». Une décision sera prise ces prochaines semaines.





Les filles ont « énormément progressé », malgré leur 3e place

Les filles de l’UJR ont, elles, terminé troisièmes de LNB derrière Würenlos et St-Gall, échouant aux portes de la finale. Les Jurassiennes avaient affiché en début de saison leur ambition de viser la première place après avoir terminé deuxièmes l'année dernière. « Elles ont néanmoins énormément progressé et on est très fiers d’elles. Malheureusement les autres équipes aussi ont énormément progressé. Globalement le niveau augmente », relève le co-président de l’UJR qui réfléchit avec son comité à une autre étape afin d’assurer l’avenir : rouvrir l’école de rugby pour les jeunes, fermée il y a quelques années par manque d’encadrants. /jpi