L’UJR championne de LND

L’équipe masculine de l’Union Jura Rugby a battu Lugano 24-10 samedi en finale de son championnat, mais hésite encore à monter à l'étage supérieur. Les filles terminent troisièmes de LNB, aux portes de la finale.
Le rugby jurassien a bouclé ce week-end une saison remarquable. Les équipes masculines et féminines de l’Union Jura Rugby ont joué les premiers rôles dans leurs championnats respectifs. Les hommes ont été sacrés samedi champion de LND, équivalent de la 4e division suisse, en battant Lugano 24-10 en finale à Yverdon. « C’est historique, on ne l’aurait jamais imaginé en début de saison », confie le co-président Raphaël De Luca qui savoure ce titre après plusieurs années de galère pour le club né en 2015.
Raphaël De Luca : « Une envie de jouer pour gagner et un sérieux dans la préparation des matchs. »
« Ce qui a changé, c’est quatre à cinq joueurs qui connaissaient le rugby qui ont débarqué, notamment de France voisine. Il y a eu des changements dans le staff, et surtout de mentalité. Il y avait une envie de jouer pour gagner et un sérieux dans la préparation des matchs devenue quasi semi-professionnelle », explique Raphaël De Luca. Pas sûr pour autant que l’équipe masculine accepte une promotion en LNC qui représenterait « plus de matchs, plus de déplacements, plus de risques de blessures ». Une décision sera prise ces prochaines semaines.
Les filles ont « énormément progressé », malgré leur 3e place
Les filles de l’UJR ont, elles, terminé troisièmes de LNB derrière Würenlos et St-Gall, échouant aux portes de la finale. Les Jurassiennes avaient affiché en début de saison leur ambition de viser la première place après avoir terminé deuxièmes l'année dernière. « Elles ont néanmoins énormément progressé et on est très fiers d’elles. Malheureusement les autres équipes aussi ont énormément progressé. Globalement le niveau augmente », relève le co-président de l’UJR qui réfléchit avec son comité à une autre étape afin d’assurer l’avenir : rouvrir l’école de rugby pour les jeunes, fermée il y a quelques années par manque d’encadrants. /jpi