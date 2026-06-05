Le gratin romand de la gymnastique à Delémont

Les Championnats romands de gymnastique se tiennent ce week-end à La Blancherie. Environ 400 ...
Le gratin romand de la gymnastique à Delémont

Les Championnats romands de gymnastique se tiennent ce week-end à La Blancherie. Environ 400 athlètes seront présents.

Les championnes jurassiennes actives en gym à deux, avec engins à mains, Mylène Frauchiger et Olive Bost, seront de la partie ce week-end. (Photo : FSG Courroux-Courelon) Les championnes jurassiennes actives en gym à deux, avec engins à mains, Mylène Frauchiger et Olive Bost, seront de la partie ce week-end. (Photo : FSG Courroux-Courelon)

Les meilleures gymnastes de Suisse romande débarquent à Delémont. Le Championnat romand de gymnastique sera organisé par la FSG Courroux-Courcelon samedi et dimanche à La Blancherie, sous l’égide de l’Union Romande de Gymnastique.

Environ 400 athlètes, dont une centaine de Jurassiennes, présenteront près de 600 productions en gym à deux, individuelle ou en test dans la salle de la capitale jurassienne réquisitionnée pour l’occasion : « On aura deux concours qui se dérouleront simultanément dans deux salles séparées », indique Doris Bürki qui évoque le « grand plaisir » éprouvé par la FSG Courroux-Courcelon qui pourra s’appuyer sur 140 bénévoles. La société sera d'ailleurs celle qui sera le mieux représentée avec 36 gymnastes en lice. Une troisième salle sera aménagée à La Blancherie pour permettre aux sportives de s’échauffer. Les athlètes seront réparties en 23 catégories.

Doris Bürki : « Une grande satisfaction pour toutes les gymnastes jurassiennes. »

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Enjeux multiples

Les gymnastes en lice à Delémont seront bien sûr en quête de médailles mais aussi d’un ticket qualificatif pour les Championnats de Suisse qui se tiendront fin septembre. Le niveau s’annonce relevé : « En Romandie, on a de la chance d’avoir beaucoup de gymnastes qui sont relativement souvent en finales suisses. Il y aura un magnifique spectacle », se réjouit Mélissa Marti, monitrice et membre du comité d’organisation. Cette dernière annonce toutefois que les journées seront particulièrement chargées. En effet, elles se tiendront entre 8h15 et environ 18h45 samedi et entre 8h30 et environ 15h dimanche. /mle

Mélissa Marti : « Il y aura un super niveau. »

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