Le gratin romand de la gymnastique à Delémont

Les meilleures gymnastes de Suisse romande débarquent à Delémont. Le Championnat romand de gymnastique sera organisé par la FSG Courroux-Courcelon samedi et dimanche à La Blancherie, sous l’égide de l’Union Romande de Gymnastique.

Environ 400 athlètes, dont une centaine de Jurassiennes, présenteront près de 600 productions en gym à deux, individuelle ou en test dans la salle de la capitale jurassienne réquisitionnée pour l’occasion : « On aura deux concours qui se dérouleront simultanément dans deux salles séparées », indique Doris Bürki qui évoque le « grand plaisir » éprouvé par la FSG Courroux-Courcelon qui pourra s’appuyer sur 140 bénévoles. La société sera d'ailleurs celle qui sera le mieux représentée avec 36 gymnastes en lice. Une troisième salle sera aménagée à La Blancherie pour permettre aux sportives de s’échauffer. Les athlètes seront réparties en 23 catégories.