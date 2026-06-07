La gymnastique romande en lumière à Delémont

Un raz-de-marée de gymnastes a déferlé sur Delémont. Le Championnat romand de gymnastique s’est déroulé ce week-end dans les salles de La Blancherie. Environ 400 athlètes, dont une centaine de Jurassiennes, ont pris part à l’événement organisé par la FSG Courroux-Courcelon, sous l’égide de l’Union Romande de Gymnastique. Certaines participantes régionales ont su s’illustrer. Le samedi a vu un doublé vadais en gym individuelle avec engin à main. Dans la catégorie « jeunesse B », Louane Eschmann a remporté l’épreuve devant sa coéquipière à la FSG Courroux-Courcelon Ophélie Germann. Et puis chez les actives, le couple formé d’Emma Mouttet et Tessa Oeuvray, aussi de la FSG Courroux-Courcelon, a pris le 4e rang en terminant à 0,8 point du podium.

Et puis sur la journée de dimanche, Ophélie Germann a décroché une nouvelle médaille d’argent. Cette fois, en gymnastique en couple avec Alizée Bruat, alors que le duo de la Femina Vicques composé de Gwenaëlle Dobler et Eloïse Maître a décroché le bronze. Tous les résultats détaillés du Championnat romand de gymnastique sont à retrouver sur le site internet de l’Union Romande de Gymnastique. /nmy