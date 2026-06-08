Yanis Jeannerat sur le podium à Rapperswil

Le triathlète jurassien s’est classé 3e de l’Ironman dans la cité st-galloise. Il participera ...
Yanis Jeannerat sur le podium à Rapperswil

Le triathlète jurassien s’est classé 3e de l’Ironman dans la cité st-galloise. Il participera au Championnat du monde de la discipline en septembre.

Yanis Jeannerat s'est distingué dans les eaux du Lac de Zurich. (Photo : archives sportograf.com) Yanis Jeannerat s'est distingué dans les eaux du Lac de Zurich. (Photo : archives sportograf.com)

Yanis Jeannerat grimpe sur le podium à Rapperswil. Le triathlète jurassien, établi dans la région de Berne, a terminé au 3e rang de l’Ironman qui s’est déroulé samedi dans la cité st-galloise. Il est parvenu au bout des 1'900 mètres de natation dans le lac, des 85 kilomètres de vélo et des 21 kilomètres de course à pied (semi-marathon) en 4h05. Yanis Jeannerat sera au départ du Championnat du monde mi-septembre à Nice. /mle


 

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