Yanis Jeannerat sur le podium à Rapperswil

Yanis Jeannerat grimpe sur le podium à Rapperswil. Le triathlète jurassien, établi dans la région de Berne, a terminé au 3e rang de l’Ironman qui s’est déroulé samedi dans la cité st-galloise. Il est parvenu au bout des 1'900 mètres de natation dans le lac, des 85 kilomètres de vélo et des 21 kilomètres de course à pied (semi-marathon) en 4h05. Yanis Jeannerat sera au départ du Championnat du monde mi-septembre à Nice. /mle