Le Jura 3e du Match romand d’athlétisme

Vainqueure en 2025, la sélection de l’Association jurassienne d’athlétisme n’est pas parvenue ...
Le Jura 3e du Match romand d’athlétisme

Vainqueure en 2025, la sélection de l’Association jurassienne d’athlétisme n’est pas parvenue à conserver sa couronne et termine troisième de l’épreuve qui se déroulait à Colombier.

Mathieu Chèvre, vainqueur sur 200m, et les Jurassiens terminent sur la troisième marche du podium. (Photo d'archives) Mathieu Chèvre, vainqueur sur 200m, et les Jurassiens terminent sur la troisième marche du podium. (Photo d'archives)

Malgré de belles performances, les athlètes jurassiens n’ont pas réussi à réitérer l’exploit de l’an dernier lors du 67e Match des six cantons romands ce samedi à Colombier. Privée notamment de certains cadors comme Rachel Klopfenstein, Alicia Masini et Jephté Vogel, la sélection de l’Association jurassienne d’athlétisme a terminé sur la troisième marche du podium derrière Genève et Vaud.


Record jurassien au marteau féminin, belle perf’ à la hauteur masculine

Les filles ont notamment réussi à imposer leur présence sur 11 podiums, dont la victoire de Sofia Chételat sur 2000m Steeple et celle de Noémie Tissot au marteau, record jurassien à la clé avec un jet à 51m96. Les Jurassiennes ont notamment performé dans les disciplines techniques avec six podiums. Les garçons ont, eux, réalisé six podiums pour l’AJA. On retiendra notamment les victoires de Jean-Norbert Tea Konaté sur 100m haies, de Mathieu Chèvre sur 200m ainsi que celle de Timeo Schmassmann à la hauteur. Le sauteur de 17 ans a signé une jolie barre à 1,97m, à seulement trois centimètres du record jurassien U18 d’Alain Sunier qui date de 1979 !


Des performances saluées par le sélectionneur jurassien Patrick Boegli, qui glisse quand même que « les grosses absences ont pesé ». « Avec les meilleurs athlètes présents, la deuxième place aurait été envisageable, mais aujourd’hui la première place était inaccessible », commente la présidente de l’AJA, Christel Lachat. /jpi


 

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