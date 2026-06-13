Le Jura 3e du Match romand d’athlétisme

Malgré de belles performances, les athlètes jurassiens n’ont pas réussi à réitérer l’exploit de l’an dernier lors du 67e Match des six cantons romands ce samedi à Colombier. Privée notamment de certains cadors comme Rachel Klopfenstein, Alicia Masini et Jephté Vogel, la sélection de l’Association jurassienne d’athlétisme a terminé sur la troisième marche du podium derrière Genève et Vaud.





Record jurassien au marteau féminin, belle perf’ à la hauteur masculine

Les filles ont notamment réussi à imposer leur présence sur 11 podiums, dont la victoire de Sofia Chételat sur 2000m Steeple et celle de Noémie Tissot au marteau, record jurassien à la clé avec un jet à 51m96. Les Jurassiennes ont notamment performé dans les disciplines techniques avec six podiums. Les garçons ont, eux, réalisé six podiums pour l’AJA. On retiendra notamment les victoires de Jean-Norbert Tea Konaté sur 100m haies, de Mathieu Chèvre sur 200m ainsi que celle de Timeo Schmassmann à la hauteur. Le sauteur de 17 ans a signé une jolie barre à 1,97m, à seulement trois centimètres du record jurassien U18 d’Alain Sunier qui date de 1979 !





Des performances saluées par le sélectionneur jurassien Patrick Boegli, qui glisse quand même que « les grosses absences ont pesé ». « Avec les meilleurs athlètes présents, la deuxième place aurait été envisageable, mais aujourd’hui la première place était inaccessible », commente la présidente de l’AJA, Christel Lachat. /jpi