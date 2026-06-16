Audrey Werro écrase le 800 m, Del Ponte 7e du 100 m

Audrey Werro a confirmé son temps de Stockholm. A Ostrava, la Fribourgeoise de 22 ans a remporté ...
Audrey Werro écrase le 800 m, Del Ponte 7e du 100 m

Audrey Werro écrase le 800 m, Del Ponte 7e du 100 m

Photo: KEYSTONE/AP/Lukas Kabon

Audrey Werro a confirmé son temps de Stockholm. A Ostrava, la Fribourgeoise de 22 ans a remporté le 800 m tout en maîtrise en 1'54''45.

Quelques jours après son chrono stratosphérique en Suède (1'53''98), l'athlète de Belfaux se présentait en leader sur ce meeting du Continental Tour. Pas de Keely Hodgkinson pour la pousser cette fois-ci, mais une vieille connaissance des haies en la personne de Femke Broeders-Bol, qui a quitté sa discipline du 400 m haies pour se lancer sur le double tour de piste. Et autant dire que la Néerlandaise a du potentiel puisqu'elle a pris la deuxième place en 1'57''13.

Seulement tout devant, il y a Audrey Werro. Une Werro qui a confirmé son changement de statut et qui est désormais vue comme une superstar. Il faut dire que la Fribourgeoise, qui a à nouveau célébré son triomphe comme une lionne, n'est pas si loin que ça du record du monde et c'est ce qui fait saliver les gens et les patrons de meeting.

Impériale, Audrey Werro a suivi la lièvre Nikola Bisova qui est bien passée sous les 56 secondes, comme cela avait été demandé par la Suissesse. Femke Broeders-Bol a pu suivre ce rythme infernal jusqu'aux 600 m. Après ce fut Werro face au chrono. Et avec ses 1'54''45, elle se place 8e sur la liste des meilleurs temps de l'histoire. Exceptionnel de maturité.

Del Ponte 7e sur 100 m

L'autre Suissesse engagée en Tchéquie était Ajla Del Ponte sur 100 m. La Tessinoise n'a toutefois guère brillé avec une 7e place en 11''41, loin de ses 11''11 réussis à Zofingue fin mai. Del Ponte a eu un très bon temps de réaction, le 2e, mais elle n'a pas pu l'utiliser jusqu'à la fin. La victoire est revenue à la Polonaise Ewa Swoboda en 11''09. Elle se consolera en se disant qu'elle a laissé derrière elle l'Allemande Gina Lückenkemper, championne d'Europe en titre.

/ATS
 

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