Dubois ravit la ceinture WBO à Wardley

Daniel Dubois s'est adjugé le titre de champion du monde des poids lourds de la WBO. Il a arraché ...
Dubois ravit la ceinture WBO à Wardley

Dubois ravit la ceinture WBO à Wardley

Photo: KEYSTONE/AP/Dave Thompson

Daniel Dubois s'est adjugé le titre de champion du monde des poids lourds de la WBO. Il a arraché la ceinture à son compatriote britannique Fabio Wardley par arrêt de l'arbitre samedi à Manchester.

Dubois (28 ans) retrouve ainsi une ceinture après avoir perdu le titre IBF contre l'Ukrainien Oleksandr Usyk en juillet 2025. Le combat avait pourtant mal commencé pour l'Anglais, qui a goûté au tapis dès les premières secondes, puis mis un genou à terre dans la troisième reprise après un lourd coup du droit de Wardley.

Mais le Londonien a ensuite pris l'ascendant et multiplié les enchaînements dévastateurs contre son adversaire de 31 ans, dont le visage était couvert de sang au sixième round. Au neuvième, Wardley, tuméfié jusqu'à en être méconnaissable, ne voyait quasiment plus de l'oeil droit. L'arbitre Howard Foster a finalement arrêté le combat à la 11e reprise.

/ATS
 

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