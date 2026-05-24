Saint-Gall célèbre la victoire de la Coupe de Suisse

Près de 20'000 personnes en vert et blanc ont suivi dimanche la finale de la Coupe de Suisse sur plusieurs écrans géants installés sur la place du marché de Saint-Gall. L'équipe victorieuse du FC Saint-Gall était attendue en ville en fin de soirée.

Le match a opposé au stade du Wankdorf à Berne le FC Saint-Gall au club vaudois Stade Lausanne Ouchy. Au coup de sifflet final, la liesse était sans limite. Des milliers d’habitants de Saint-Gall se sont embrassés dans la vieille ville. Saint-Gall célèbre sa deuxième victoire en Coupe depuis 1969 avec une fête qui doit durer toute la nuit.

A l'arrivée de l'équipe victorieuse, on s'attend à ce que jusqu'à 60'000 personnes envahissent les rues et les ruelles, a déclaré la police à Keystone-ATS.

Une immense euphorie autour de la Coupe régnait depuis plusieurs jours déjà à Saint-Gall. Cela s’est traduit par un fort engouement pour les billets. Pour les supporters sans carte saisonnière, l’achat d’un billet s’est avéré pratiquement impossible.

A Berne, un cortège de plusieurs milliers de supporters saint-gallois s'était mis en branle en matinée depuis la gare et le centre-ville vers le stade du Wankdorf, où le match a débuté à 14h00. Les supporters de Suisse romande, eux, sont arrivés en trains spéciaux directement au Wankdorf et ont rejoint le stade par un autre itinéraire.

/ATS