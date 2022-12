Sports Awards: Marco Odermatt sportif suisse de l'année

Marco Odermatt et Mujinga Kambundji sont les vainqueurs des Swiss Awards. Le skieur est devenu pour la deuxième fois de suite sportif suisse de l'année. L'athlète a reçu le prix pour la première fois.

Odermatt (25 ans) a vécu une saison exceptionnelle avec notamment son titre olympique en géant et la victoire au classement général de la Coupe du monde. Le Nidwaldien s'impose de plus en plus comme la star de sa discipline. Dimanche, il a obtenu la majorité des suffrages devant l'athlète Simon Ehammer et un autre skieur, Beat Feuz.

Mujinga Kambundji (30 ans) reste elle aussi sur une superbe année 2022. La Bernoise est devenue championne d'Europe du 200 m (2e sur 100 m) et a aussi obtenu l'or sur 60 m aux Mondiaux en salle: une vraie consécration pour l'athlète du ST Berne qui a précédé les skieuses Corinne Suter et Lara Gut-Behrami.

Fischer récompensé

Le Zurichois Urs Fischer a lui été nommé entraîneur de l'année. Il dirige avec succès Union Berlin depuis 2018. Le club est monté en Bundesliga et s'est établi dans le haut du tableau.

L'équipe nationale masculine de football a été désignée comme équipe de l'année, grâce à sa qualification pour le Mondial 2022. Une maigre consolation toutefois après la récente débâcle au Qatar contre le Portugal (6-1) en 8e de finale...

Roman Josi a lui reçu le trophée du MVP. Le capitaine et défenseur des Nashville Predators reste sur une année remarquable en NHL. Marcel Hug a quant à lui obtenu un 8e Award dans la catégorie des sportifs paralympiques.

Prix d'honneur pour Federer

Fraîchement retraité, Roger Federer (41 ans) a fait l'objet d'un hommage appuyé durant cette cérémonie. L'ancien tennisman bâlois a reçu des mains de la conseillère fédérale Viola Amherd le prix d'honneur pour sa longue carrière riche en succès.

Durant cette trop longue soirée télévisuelle, surtout prisée par les Alémaniques, les lourdeurs et les traductions approximatives se sont multipliées. Et les interventions d'un comique du cru n'ont pas vraiment fait sourire de ce côté de la Sarine...

/ATS