Star mondiale de MMA, Conor McGregor, condamné au civil pour viol

L'Irlandais Conor McGregor, star mondiale des arts martiaux mixtes (MMA), a été condamné vendredi par un tribunal civil de Dublin à verser près de 250'000 euros de dommages et intérêts à une femme l'accusant de l'avoir violée en 2018.

M. McGregor, 36 ans, était accusé d'avoir 'brutalement violé et battu' la plaignante, Nikita Hand, dans une chambre d'hôtel de Dublin. Il avait affirmé de son côté que la relation sexuelle était consentie.

Après un procès d'une dizaine de jours, la Haute Cour de Dublin lui a ordonné de verser 248'603,60 euros à cette femme, une somme qui inclut notamment des frais médicaux.

Nikita Hand, 35 ans, accusait la star des arts martiaux de l'avoir plaquée sur un lit et étranglée à trois reprises avant de la violer. Pendant le procès, il a été indiqué qu'elle souffrait, entre autres, de graves ecchymoses sur les poignets et de douleurs au cou.

Elle accusait aussi un autre homme, James Lawrence, de l'avoir sexuellement agressée dans le même hôtel, mais elle n'a pas obtenu gain de cause à ce sujet.

Mme Hand a fondu en larmes à l'annonce du verdict, soulignant auprès des médias que ce procès avait été pour elle 'un cauchemar'.

La star nie

Conor McGregor, surnommé 'The Notorious', fait partie des stars mondiales de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus célèbre et rémunératrice ligue en MMA.

Il était présent au tribunal avec sa famille et sa fiancée Dee Devlin. Pendant le procès, ses avocats ont accusé Nikita Hand de tenter de lui 'extorquer' de l'argent.

L'ancien champion des poids plumes et des poids légers n'a plus combattu dans l'octogone depuis juillet 2021 en raison d'une blessure à une jambe. Sa reprise, prévue en juin dernier, a été reportée.

En 2020, l'Irlandais était le sportif le mieux payé du monde selon le magazine Forbes, avec 170 millions d'euros de gains.

