Super League: important succès pour Yverdon

Yverdon a conquis trois points importants en battant le FC Zurich 3-0 lors de la 22e journée de Super League. Des réussites de Le Pogam (9e) et Carlos (83e/88e) ont donné la victoire aux Vaudois.

Entré à la 67e, Kevin Carlos a été décisif dans ce match que les deux équipes ont fini à dix. Le sens du but du puissant attaquant espagnol s'avère précieux. Grâce à ce succès, Yverdon remonte au 8e rang avec 27 points. Les hommes d'Alessandro Mangiarratti laissent ainsi le Lausanne-Sport (11e) à six points et le Stade Lausanne-Ouchy (12e) à treize longueurs.

Le FCZ, qui a voyagé sans son entraîneur Bo Henriksen malade, traverse une passe bien difficile. Le club des bords de la Limmat reste sur sept matches sans victoire.

/ATS