Thoune fête son club de football, champion de Suisse

Grande fête du football dans l'Oberland bernois: 128 ans après la création du club, le FC Thoune a remporté dimanche son premier titre de champion de Suisse.

Le titre a été décroché dimanche après-midi, à 15h53 précises. Le FC Thoune ne jouait pas ce jour-là, mais comme Saint-Gall s'est incliné face à Sion, Thoune ne pouvait plus être détrôné.

Plusieurs milliers de supporters de Thoune ont suivi ce match sur grand écran dans 'leur' Stockhorn-Arena. La fête a commencé sous le soleil, avant que la pluie ne s’installe. Cela n’a toutefois pas gâché la fête: après le coup de sifflet final à Saint-Gall, les supporters ont commencé à célébrer leur équipe.

Cette dernière a suivi le match depuis une loge du stade, où elle a célébré bruyamment son titre. Vêtus de maillots de champions et brandissant une réplique de la coupe, les joueurs et le staff se sont ensuite présentés devant leurs fans.

Au cours de la journée, un défilé était prévu du stade à la place de l'hôtel de ville, où l'équipe était également attendue. Rien ne s'oppose à la prolongation de la fête: la ville a déjà autorisé une nuit de fête à l'avance.

La fête officielle du titre aura lieu le 15 mai. La ville a également autorisé une nuit de fête pour ce jour-là.

/ATS