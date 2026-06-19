Un bronze au goût amer pour les épéistes suisses

Les épéistes suisses ont cueilli le bronze aux Championnats d’Europe d’Antony. Cette troisième ...
Un bronze au goût amer pour les épéistes suisses

Un bronze au goût amer pour les épéistes suisses

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Les épéistes suisses ont cueilli le bronze aux Championnats d’Europe d’Antony. Cette troisième place ne collait toutefois pas aux objectifs élevés de l’équipe.

Dans les Hauts-de-Seine, Lucas Malcotti, Alexis Bayard et Ian Hauri ont été battus 45-33 en demi-finale par l’Italie. Face à des Azzurri que les Suisses avaient dominés cette année lors des deux tournois Coupe du monde de Fujairah et de Berne, seuls Lucas Malcotti a été crédité d’un bilan positif alors que Ian Hauri a perdu ses trois assauts.

Victorieuse de trois des cinq dernières épreuves de Coupe du monde, la Suisse visait l’or à Antony. Cette défaite contre l’Italie sonne comme un échec. Avant de s’incliner devant les Transalpins, les Suisses avaient battu la Finlande 45-23 et la Russe 41-38.

/ATS
 

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