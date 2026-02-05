Yverdon entame « un nouveau cycle », selon Adrian Ursea

Vainqueur de Xamax mardi (2-1), Yverdon est à nouveau aux portes de la finale de la Coupe de Suisse, quatre ans après sa dernière demie. Le club est au début d'un nouveau cycle, selon Adrian Ursea.

Au terme d'une rencontre où les deux équipes de Challenge League ont joué le coup à fond, la satisfaction était de mise chez les Yverdonnois. 'On a su faire le dos rond, j'ai vu des gars se battre sur chaque ballon', a réagi le Vaudois Anthony Sauthier en conférence de presse. 'Nous ne sommes pas loin de la finale, on va savourer maintenant', a renchéri son coach Ursea.

'Nous savions que Xamax est en difficulté contre les blocs bas. On a défendu calmement et intelligemment' a expliqué Adrian Ursea à propos de la prestation de son équipe. 'Et on a su profiter des espaces qui s'ouvraient à nous' s'est-il félicité.

Marcher avant de courir

Adrian Ursea, dont l'équipe pointe à la troisième place de Challenge League, n'a pas cité les siens à l'heure d'évoquer les favoris à une promotion dans l'élite du foot suisse. 'Nous sommes au début d'un nouveau cycle, alors que Vaduz et Aarau y sont depuis deux ans. A Yverdon, nous avons changé pratiquement vingt joueurs lors de la relégation.'

Le technicien vaudois a insisté sur l'objectif de développer une identité de jeu propre. 'Il nous manque de la régularité et de la constance dans la performance, parfois durant une même rencontre. Mais nous travaillons durement pour améliorer ça.'

Concernant le championnat où Yverdon est distancé de la tête, le coach a tenu à modérer les attentes. 'Le président en veut toujours plus et il est ambitieux. Je lui ai donné ma réponse, à savoir qu'avant de courir, il faut savoir marcher', a-t-il ajouté.

Pourtant, les seize dernières journées de Challenge League ne sont pas figées pour autant, comme l'a fait remarquer Anthony Sauthier: 'On croyait aussi la saison terminée lorsqu'on avait 12 points d'avance sur Winterthour en Super League et au final, c'est nous qui avions été relégués.'

'Honteux de ne pas avoir la VAR'

Du côté de Neuchâtel Xamax, la frustration l'a emporté sur 'l'une des performances les plus abouties de la saison', selon les termes de l'entraîneur Anthony Braizat. 'Je suis très déçu pour mes joueurs, c'est honteux de ne pas avoir la VAR', a lâché le technicien, faisant référence à l'égalisation d'Elias Pasche, entachée d'une faute de main non sifflée.

'Nous avons commis une petite erreur sur le deuxième but d'Yverdon, mais je garde en tête que nous avons retrouvé des vertus, qu'il faut maintenant reproduire en championnat pour obtenir des résultats', a-t-il ajouté.

Sur la performance de l'adversaire, Braizat s'est montré concis. 'Ils sont expérimentés et ont été réalistes, efficaces. Yverdon a bien joué la contre-attaque, mais on les a énormément déstabilisés. Il faut désormais faut à autre chose, mais en jouant des matches comme celui-ci, on va en gagner beaucoup', s'est encore convaincu l'entraîneur rouge et noir.

Pas rancunier, Anthony Braizat a finalement enjoint son confrère 'd'aller en finale' avant de rejoindre le vestiaire. 'Je te paie une bouffe si c'est le cas!', a répondu Adrian Ursea du tac au tac, goguenard.

/ATS