Nemanja Calasan : « Mon caractère est plus fort que mon corps »

Quand vous regardez toute votre carrière, qu’est-ce qui reste gravé ?

Beaucoup de choses ! Beaucoup d’expériences, de matches et de finales, des coéquipiers, des coaches, des amis… Mais ce qui reste surtout, c’est ma famille. Le souvenir de ma femme qui venait à presque chaque match. De mon fils Marvin qui, chaque fois que je marque un panier, dit « c’est mon papa, c’est mon papa ». C’est ce qui restera le plus. J’ai aussi rencontré beaucoup de coéquipiers, d’entraîneurs de supporters. Dans chaque ville et chaque pays traversé je connais quelqu’un grâce au basket. Toutes ces relations, ces amis, c’est ça qui reste.







Vous êtes passé par la Grèce, la Roumanie, le Monténégro, la France, la Suisse... Quelle place tient Boncourt au milieu de tout ça ?

Boncourt c’est la première place dans mon cœur ! N’oubliez pas les Etats-Unis où j’ai aussi joué quatre ans comme étudiant en championnat universitaire. Mais Boncourt pour moi, c’est la meilleure place. Je dis d’ailleurs à tout le monde que c’est le plus beau village du monde, et pourtant j’en ai visité ! Pour l’ambiance, la population. C’est aussi ici que j’ai rencontré ma femme. C’est une grande partie de mon cœur.





Il y a presque un an, vous appreniez votre première sélection en équipe de Suisse. Prendre sa retraite juste après, c’est particulier ! Mais j’imagine que c’était important pour vous de vivre cela avant ?

Oui très important parce que j’avais beaucoup de rêves et de buts, dont celui d’accrocher la sélection nationale. Défendre son pays, c’est extraordinaire, je suis trop fier pour ça ! C’est incroyable car l’été précédent, lorsque je suis naturalisé, je ne suis pas sûr à 36 ans d’être encore dans le temps pour jouer en sélection. Et un jour je suis en train de jouer au parc avec mon fils, mon téléphone sonne. Un numéro inconnu, grec. Je décroche et c’est le sélectionneur Ilias Papatheodorou qui me demande si je veux bien jouer pour la sélection nationale ! Je dis : « bien sûr coach c’est un rêve ». J’ai ensuite appelé ma femme, puis coach Vlad (NDLR Vladimir Ruzicic) pour lui dire qu’il a maintenant un nouvel international suisse dans son équipe. Il me dit : « Quoi ? Pour la coacher ou être assistant ? ». J’ai répondu : « Non pour jouer ! » C’est un magnifique souvenir.