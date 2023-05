Etienne Faye : « On ne part pas perdant, on va essayer de bricoler »

Deux absents de marque

Le BC Boncourt devra faire sans Kevin Monteiro, blessé à l’adducteur à Neuchâtel, et Marvin Nesbitt, pas remis de sa blessure au poignet, durant toutes ces séries finales. « Peut-être que Marvin Nesbitt pourra jouer un tout petit peu sur un troisième match mais je n’y crois pas », précise Etienne Faye. « On va être très diminué pour affronter Massagno qui a un effectif de 12 joueurs. On réintègre Florian Steinmann, mais bon, cela fait deux mois qu’il n’a pas foulé le parquet », ajoute le coach qui encadrera aussi des joueurs fatigués : Martins Igbanu, Josh Brown et Kiady Razanamahenina ont tous trois joué près de 40 minutes lors des trois derniers matches de championnat et ainsi largement tiré sur la corde. « La crainte, c’est qu’à un moment donné on va perdre un peu de lucidité », redoute Etienne Faye qui ajoute : « Les garçons qui sont là vont tout faire, ce sont des compétiteurs, moi-même et mon assistant on a à cœur de bien figurer ». Etienne Faye ne ferme pour l’instant pas la porte à une nouvelle saison sur le banc ajoulot mais il pose ses conditions : revoir « l’état de notre sol qui est vraiment un gros handicap, voir avec nos dirigeants si on est capable de bâtir une équipe compétitive ». Le message est passé. /mmi