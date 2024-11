La marche était trop haute pour le BC Boncourt

Pas de miracle pour le BC Boncourt. Quelques jours après avoir battu la réserve de Lugano en Ligue B de basketball, la Red Team n’a cette fois rien pu faire contre l’équipe première de la ville tessinoise qui milite en Swiss Basketball League. En huitième de finale de la Coupe de Suisse, les Luganais ont écrasé les Boncourtois 100-54, mardi soir, dans le Chaudron qui était garni de 120 spectateurs.

Les visiteurs ont donné le ton d’entrée de jeu et menaient déjà de 21 longueurs après le premier quart-temps. Le BCB a manqué de précision pour espérer meilleur sort (46% de réussite à deux points, 23% à trois points). Les Tigres luganais ont quant à eux soigné leur offensive. Le solide intérieur américain Bonke Maring a notamment été très en vue avec 24 points à son compteur, ainsi que sept rebonds captés. Côté frontalier, on notera les 12 points et huit rebonds de Loïc Membrez et le fait que les 12 joueurs inscrits sur la feuille de match par l’entraîneur Nemanja Calasan ont foulé le parquet. Cette expérience face à l’actuel avant-dernier de l’élite du basket suisse doit permettre à la jeune garde jurassienne de prendre du galon, elle qui retrouvera le championnat samedi à domicile avec la réception de Bernex. /mle