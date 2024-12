« Une opportunité pour des synergies » s’offre au BC Boncourt

Le ballon orange se développe dans l’arc jurassien. Swiss Basket a annoncé lundi que le Centre national du basket suisse, le CNBS, s’installera à Macolin à partir de la prochaine rentrée scolaire. Autrement dit, plusieurs jeunes espoirs du ballon orange helvétique se rapprocheront de notre région à partir de l'été prochain, mais joueront sous les couleurs de la fédération en Ligue B. En effet, le CNBS est aligné en deuxième division helvétique, soit au même échelon que le BC Boncourt. Alors que le centre de formation se trouve actuellement à Lausanne, la fédération justifie son déménagement par des arguments financiers et de lieu. Selon le président de Swiss Basket Andrea Siviero, la région de Bienne est bien centrée et permet aux jeunes basketteurs de disposer d’une formation scolaire aussi bien en allemand qu’en français. De plus, Macolin offre les conditions requises pour le développement des sportifs de talent.





La réaction « positive » du BC Boncourt

C’est donc un centre de formation puissant qui débarque à une heure de route de Boncourt. Le président de la Red Team le voit d’un bon œil : « C’est très bien que Swiss Basket se rapproche de Boncourt dans la perspective de prochaines collaborations. (…) On devra travailler en bonne intelligence », reconnaît-il, espérant des partenariats pour « créer de nouvelles énergies autour du basket ». Grégory Franc ne craint pas que ses meilleurs jeunes éléments quittent le BCB pour rallier ce prestigieux centre : « S’il y avait déjà des joueurs repérés, ils seraient au CNBS à Lausanne aujourd'hui », assure-t-il. Le président de la Red Team reconnaît que les ententes que pourrait créer ce rapprochement géographique doivent encore être confirmées avec des échanges menés entre le club ajoulot et la fédération. Grégory Franc n’exclut pas la possibilité de mettre à disposition le Chaudron aux espoirs helvétiques quand il sera rénové. /mle