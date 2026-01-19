« Rendez-vous sport » : 1er tour du BC Boncourt

Loïc Membrez et Benjamin Masse étaient les invités de « La Matinale » ce lundi pour parler ...
« Rendez-vous sport » : 1er tour du BC Boncourt

Loïc Membrez et Benjamin Masse étaient les invités de « La Matinale » ce lundi pour parler de la première partie de saison du BC Boncourt qui figure actuellement à la dernière place du classement de Ligue B.

Loïc Membrez et son capitaine Benjamin Masse étaient dans notre studio ce lundi. Loïc Membrez et son capitaine Benjamin Masse étaient dans notre studio ce lundi.

Le BC Boncourt peine toujours à décoller. Il figure à la dernière place du classement de Ligue B de basketball alors que la phase préliminaire a été bouclée ce week-end. Une phase préliminaire qui s’est soldée par une défaite 68-53 contre Goldcoast Wallabies. Pour parler de cette première partie de saison, « Le Rendez-vous sport » recevait les deux joueurs du BCB, Loïc Membrez et son capitaine Benjamin Masse.

« La première partie de saison a été assez compliquée, notamment en raison des nombreuses blessures. On avait rarement un effectif complet et on a dû ajuster. Plein de joueurs ont joué hors de leur poste et c’était ça la plus grosse difficulté », explique Benjamin Masse. Durant cette phase préliminaire, Boncourt a remporté trois matches, soit autant que sur toute la saison dernière. Un bilan encourageant, mais qui ne suffit pas pour Loïc Membrez. « On veut arriver en play-off cette année. Il faut qu’on gagne des matches au deuxième tour. On va jouer contre des équipes plus faibles et il faut absolument gagner sept matches sur sept », affirme-t-il. Son capitaine assure d’ailleurs que le BCB est bien à sa place en Ligue B. /lge


 

