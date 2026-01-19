« Rendez-vous sport » : 1er tour du BC Boncourt

« La première partie de saison a été assez compliquée, notamment en raison des nombreuses blessures. On avait rarement un effectif complet et on a dû ajuster. Plein de joueurs ont joué hors de leur poste et c’était ça la plus grosse difficulté », explique Benjamin Masse. Durant cette phase préliminaire, Boncourt a remporté trois matches, soit autant que sur toute la saison dernière. Un bilan encourageant, mais qui ne suffit pas pour Loïc Membrez. « On veut arriver en play-off cette année. Il faut qu’on gagne des matches au deuxième tour. On va jouer contre des équipes plus faibles et il faut absolument gagner sept matches sur sept », affirme-t-il. Son capitaine assure d’ailleurs que le BCB est bien à sa place en Ligue B. /lge