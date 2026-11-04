Nyon enchaîne un 2e succès, Elfic battu en Italie

Nyon se comporte plutôt bien en EuroCup. Mercredi au Rocher, les Vaudoises ont dominé Brno 79-75, alors qu'Elfic a subi sa 4e défaite de rang contre Castelnuovo 82-61.

Menées de 11 points à la 17e, les Nyonnaises n'ont jamais lâché. A l'entame du dernier quart, elles ont même viré en tête 54-53. Un 3pts de Vondrackova à la 39e a permis aux Tchèques de passer devant 75-74, mais Evi Bartel a inscrit 4 points pour redonner une avance décisive à ses couleurs.

Après deux revers, Nyon a enchaîné deux victoires. Tout le contraire d'Elfic Fribourg qui a subi sa 4e défaite en autant de matches. Les Fribourgeoises se sont inclinées 82-61 contre Castelnuovo dans le Piémont.

Après un 26-7 dans le premier quart, les chances des protégées de Romain Gaspoz étaient plus que minces. Les Fribourgeoises sont revenues à huit points d'écart (65-57) à la 36e, mais elles n'ont jamais pu toucher l'exploit du doigt.

Olympic non, les Lions oui

Ce n'était pas la soirée des clubs fribourgeois. En Europe Cup, Olympic n'a pas pesé lourd face à Riga. Les Lettons l'ont emporté 97-65 à St-Léonard. Avec ses 17 pts, Lykes fut le seul à inscrire plus de 11 points côté romand. Olympic en est à quatre défaites en cinq rencontres.

Les Lions de Genève ont eux signé un troisième succès en cinq matches. A la Queue-d'Arve, ils ont dominé Prievidza 97-96. La fin de match fut très disputée avec deux équipes se rendant coup pour coup. Menés de six points à la 33e (76-82), les Lions ont refait leur retard pour passer en tête 86-84. Une perte de balle de Corey Floyd à 17 secondes de la fin du dernier quart a permis aux Slovaques de mener 96-95. Mais une faute sir Ty Johnson a offert deux lancers francs qu'il n'a pas ratés et les Genevois l'ont finalement emporté.

/ATS