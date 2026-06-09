Folle « remontada » des Knicks, qui mènent 3-1 en finale

Les Knicks sont à un succès du titre NBA. M Menés de 29 points par San Antonio dans l'acte ...
Folle « remontada » des Knicks, qui mènent 3-1 en finale

Folle

Photo: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II

Les Knicks sont à un succès du titre NBA. M

Menés de 29 points par San Antonio dans l'acte IV mercredi à New York, ils ont réalisé la plus grande 'remontada' de l'histoire des finales NBA pour s'imposer 107-106 et mener 3-1 dans la série.

Les Spurs de Victor Wembanyama menaient 76-49 à la mi-temps, et ont même pris 29 longueurs d'avance après 2'20 de jeu dans le troisième quart (81-52). Flamboyant en début de partie, 'Wemby' (24 points, 13 rebonds) s'est toutefois effondré comme tout le collectif texan.

Héroïque, l'ailier new-yorkais OG Anunoby (33 points) a inscrit le panier de la victoire à 1''2 de la sirène, en s'envolant au rebond offensif pour pousser le ballon dans le panier après un tir à 3 points manqué par Jalen Brunson (36 points mercredi).

Ce match pivot, qui a failli relancer les Spurs dans cette finale, a finalement propulsé les Knicks à un succès d'un troisième titre, qui serait le premier depuis 1973, dans un Madison Square Garden d'autant plus bouillant que l'espoir semblait perdu à la pause.

14 sur 15

Coutumiers des remontées fantastiques, les New-Yorkais avaient déjà remonté un handicap de 22 points dans le dernier quart-temps lors d'un match contre Cleveland au tour précédent. Les Knicks ont remporté 14 de leurs 15 derniers matches dans ces play-off, le dernier malgré une entame calamiteuse, étouffés par la défense de San Antonio.

Les Spurs, dont le noyau dur découvre les séries finales, comme Wembanyama à 22 ans, ont fait leur âge dans une deuxième mi-temps ponctuée de mauvais choix et de maladresses. Le géant français a lui-même raté deux lancers francs cruciaux à 1'47 du 'buzzer' finale. Il devra impérativement se rattraper samedi à domicile, s'il veut prolonger sa saison et revenir à New York pour un match 6.

/ATS
 

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