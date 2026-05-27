Joe Mazzulla (Celtics) élu meilleur entraîneur de la saison

L'entraîneur des Celtics Joe Mazzulla a été élu meilleur entraîneur de la saison 2025/26, a ...
Joe Mazzulla (Celtics) élu meilleur entraîneur de la saison

Joe Mazzulla (Celtics) élu meilleur entraîneur de la saison

Photo: KEYSTONE/AP/CHARLES KRUPA

L'entraîneur des Celtics Joe Mazzulla a été élu meilleur entraîneur de la saison 2025/26, a révélé mardi la NBA.

Il est le premier coach de Boston à recevoir la récompense depuis Bill Fitch en 1980, et le plus jeune, à 37 ans, depuis Phil Johnson en 1975. Il succède à Kenny Atkinson (Cleveland).

Le vote d'un panel de cent membres des médias récompense le technicien pour la saison régulière des Celtics, 2es à l'Est avec 56 victoires et 26 défaites malgré un effectif amoindri. Mazzulla a dû composer cette saison sans son ailier All-Star Jayson Tatum, revenu sur la fin d'une rupture d'un tendon d'Achille, et sans plusieurs cadres du titre 2024 partis à l'intersaison pour alléger la masse salariale (Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Luke Kornet...).

Le technicien a réussi à tirer le meilleur d'un groupe composé en majorité de joueurs peu cotés. Mais les Celtics ont complètement raté leurs play-off en étant éliminés dès le premier tour par les Philadelphia 76ers (4-3).

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Thunder à un succès de la finale

Le Thunder à un succès de la finale

Basketball    Actualisé le 27.05.2026 - 06:45

Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 21:45

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 14:05

Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 13:53

Articles les plus lus

Les Knicks ont un pied en finale

Les Knicks ont un pied en finale

Basketball    Actualisé le 24.05.2026 - 06:33

Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 13:53

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 14:05

Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Fribourg Olympic domine Genève et retrouve son trône

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 21:45

Olympic reprend la main face aux Lions

Olympic reprend la main face aux Lions

Basketball    Actualisé le 23.05.2026 - 19:40

Les Knicks ont un pied en finale

Les Knicks ont un pied en finale

Basketball    Actualisé le 24.05.2026 - 06:33

Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

Les Spurs dominent le Thunder et reviennent à 2-2

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 13:53

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Les Knicks retrouvent la finale pour la première fois depuis 1999

Basketball    Actualisé le 26.05.2026 - 14:05

Retrouvailles entre Olympiakos et Real en finale

Retrouvailles entre Olympiakos et Real en finale

Basketball    Actualisé le 22.05.2026 - 22:44

Le Thunder récupère l'avantage du terrain face aux Spurs

Le Thunder récupère l'avantage du terrain face aux Spurs

Basketball    Actualisé le 23.05.2026 - 06:30

Olympic reprend la main face aux Lions

Olympic reprend la main face aux Lions

Basketball    Actualisé le 23.05.2026 - 19:40

Les Knicks ont un pied en finale

Les Knicks ont un pied en finale

Basketball    Actualisé le 24.05.2026 - 06:33