Sofia Chételat et Samuel Afewerki dominent les dernières Foulées de l’Arcom

De nouvelles perspectives

Cette 38e édition a été synonyme de clap de fin pour les Foulées de l’Arcom, du moins sous cette forme. Depuis de nombreuses années, le concept était le même : un parcours composé d’une boucle dans les rues de Bassecourt. Baisse de participation, manque de renouveau ou encore parcours trop court : plusieurs éléments ont poussé les organisateurs à opérer un changement. Sylvain Chuard, membre de l’organisation, explique : « Ça fait quelques années que l’on sent que la participation est en chute ». Dès l’année prochaine donc, la course renaîtra sous un nouveau nom, avec un nouveau concept. « On a déjà plusieurs idées, on espère faire un bon truc pour les années suivantes » ajoute Sylvain Chuard. /pch