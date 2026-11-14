Sofia Chételat et Samuel Afewerki dominent les dernières Foulées de l’Arcom

L'athlète de la FSG Alle et celui de la FSG Bassecourt se sont imposés ce samedi sur le parcours de 5,4 kilomètres dans les rues de Bassecourt. Cette 38e édition marque la fin d’une formule, puisque la course changera de lieu, de concept et de nom dès l’année prochaine.
Une belle 38e et dernière édition des Foulées de l’Arcom sous le soleil de Bassecourt. La course à pied s’est déroulée ce samedi après-midi et a souri chez les hommes à Samuel Aferwerki, qui s’est imposé pour la deuxième fois consécutive sur le parcours. L'athlète de la FSG Bassecourt a également signé le record de la course en 16'31''. Il a devancé son coéquipier Léandre Monnerat (16'39'') et l’athlète de la FSG Alle Bastien Chenal (17'30'').
Samuel Aferwerki : « Ça fait du bien de gagner pour la deuxième fois ! »
Chez les femmes, Sofia Chételat a remporté la course en 19'13'' à la fin d’un magnifique sprint final. La Vicquoise de la FSG Alle a su distancer la coureuse de Rossemaison Margaux Cuttat (19'19'') dans la dernière ligne droite. La troisième place est revenue à Romane Gauthier Joray, de Châtillon, en 20'51''. Les résultats complets de cette 38e édition sont à retrouver ici.
Sofia Chételat : « Un très bon entraînement pour préparer les prochaines courses. »
De nouvelles perspectives
Cette 38e édition a été synonyme de clap de fin pour les Foulées de l’Arcom, du moins sous cette forme. Depuis de nombreuses années, le concept était le même : un parcours composé d’une boucle dans les rues de Bassecourt. Baisse de participation, manque de renouveau ou encore parcours trop court : plusieurs éléments ont poussé les organisateurs à opérer un changement. Sylvain Chuard, membre de l’organisation, explique : « Ça fait quelques années que l’on sent que la participation est en chute ». Dès l’année prochaine donc, la course renaîtra sous un nouveau nom, avec un nouveau concept. « On a déjà plusieurs idées, on espère faire un bon truc pour les années suivantes » ajoute Sylvain Chuard. /pch