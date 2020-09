Les Français en patron au Tour du Jura, Arnaud Tendon sacré champion de Suisse Juniors

Les athlètes français sont en verve en ce samedi après-midi dans le Jura. Après leur victoire sur le Domoniak, les Tricolores ont également dominé les débats au Tour du Jura, dans la catégorie Elite. Sur un tracé en circuit dans le Val Terbi, la victoire s’est jouée au sprint en 9 cyclistes, après 124,1 kilomètres d’effort et 1748 m de dénivelé. Matthew Teggart l’a emporté en 2h59’06’’, juste devant ses compatriotes Alan Jousseaume et Harrison Bailey. Le Jurassien Yannis Voisard a terminé 8e, dans le même temps que le vainqueur du jour.





Le titre national pour un Jurassien

Arnaud Tendon a remporté la course en catégorie Juniors (moins de 19 ans). Il a bouclé le parcours de 86,85 km en 2h05’23’’ au sprint devant 4 de ses concurrents. Les titres de champion de Suisse Cadets et Juniors étant décernés au terme de la course du jour, sa victoire lui permet d’empocher le titre national !

Tous les résultats de cette 34e édition du Tour du Jura sont à retrouver ici. /tri