Le cyclisme jurassien est en deuil

Le monde du cyclisme jurassien est orphelin de Laurent Joliat dit « Le Canep ». Le cycliste de Courtételle est décédé ce mardi à 84 ans, selon un faire-part paru ce mercredi dans le Quotidien Jurassien.

Il avait été coureur professionnel entre 1960 et 1963 et avait pris part au Tour de Suisse et au Tour de Romandie. L’homme avait ensuite ouvert son magasin de cycles à Courtételle en 1976. Laurent Joliat était aussi un des pères du Tour du Jura au début des années 80. « Le Canep » était un personnage incontournable de toutes les courses cyclistes dans le Jura. Ancien professionnel de cyclisme également, Pierre-Alain Berret nous dit quel souvenir il gardera de celui qui était son ami.