Yannis Voisard à deux coups de pédale du Tour de France

Yannis Voisard n'est plus très loin du Tour de France. Selon nos informations, le cycliste jurassien fait partie des 12 coureurs d’une pré-liste établie par l’équipe Tudor. Ils seront neuf au départ de la plus grande course du monde. « Si tout va bien d’ici là, il fera partie des coureurs au départ à Barcelone », a indiqué à RFJ la responsable de la communication de la formation helvétique. La liste définitive sera communiquée dans un mois. Le grand départ du Tour de France sera donné en Catalogne le samedi 4 juillet. Yannis Voisard deviendrait le premier Jurassien à participer au Tour de France. /mle