TJ Series : Didier Kläy gagne sur le fil, Eléa Buchs s’impose aussi

On prend les mêmes et on recommence aux TJ Series. La deuxième manche de cette épreuve de VTT qui compte pour le Trophée jurassien s’est tenue mercredi soir à Bassecourt. Les favoris ont tenu leur rang. Chez les hommes, Didier Kläy s’est imposé au sprint devant Timé Liechti et Andy Kläy. Le vététiste de Soyhières l’a emporté en 27’00. Le même trio s’était déjà distingué lors de la manche initiale de ces TJ Series à Porrentruy, mais dans un ordre différent. Le Tavannois Timé Liechti s’était alors imposé devant les frères Didier et Andy Kläy. Ces trois-là se livrent décidément de sacrées batailles !

Chez les dames, le podium est resté inchangé par rapport à la manche de Porrentruy. La jeune espoir Eléa Buchs, de Bassecourt, l’a emporté en 32'42''. Elle a devancé de 36’’ l’expérimentée Delémontaine Sandra Stadelmann. C’est l’Ajoulote Lise-Marie Vallat qui a complété le trio de tête avec 3’07’’ de retard sur la gagnante du jour. /mle