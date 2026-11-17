Pour la première fois, une étude chiffre les retombées économiques des grands événements sportifs à Genève. Résultat: cinq manifestations d'envergure en 2025 ont généré 57 millions de francs dans le canton, dont 38,5 millions pour l'Euro féminin.

Présentée mardi, l'étude a pris en compte l'étape genevoise du Tour de Romandie, les week-ends du Generali Genève Marathon et du Rolex Switzerland Sail Grand Prix, la semaine du tournoi de tennis du Gonet Open ainsi que les cinq matchs du Championnat d'Europe féminin de football. Elle a été réalisée par la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) sur mandat de la Ville de Genève.

Sur les 57 millions de francs de retombées estimées, 11 millions sont liés à l'organisation des manifestations et 46 millions ont été dépensés par les visiteurs externes au canton, dont 28 millions en Ville de Genève. "Au-delà des gains financiers, ces événements offrent une carte de visite sans précédent, plus que les congrès", a commenté Vincent Subilia, directeur général de CCIG.

/ATS