Adam Yates quitte la course après sa chute de samedi

Adam Yates, leader de l'équipe UAE de l'Argovien Jan Christen, a quitté le Tour d'Italie dimanche avant le départ de la 3e étape, a annoncé sa formation.

Le Britannique a été victime d'une violente chute samedi. Candidat au podium final, il est allé au sol lors d'une grosse chute collective qui a contraint deux de ses coéquipiers, Jay Vine et Marc Soler, à l'abandon dès samedi.

Vine souffre d'une commotion cérébrale et d'une fracture du coude, Soler d'une fracture du pelvis, a indiqué dimanche Adrian Rotunno, le directeur médical d'UAE, en précisant qu'à ce stade aucune opération n'était requise pour les deux.

Dimanche, Yates (33 ans) qui avait fini l'étape le visage maculé de boue et de sang, a jeté l'éponge à son tour. Il 'souffre d'abrasions sévères et d'une coupure à son oreille gauche' et présente 'des symptômes différés d'une commotion cérébrale', a expliqué le médecin de son équipe.

La malchance sur le Giro continue pour le troisième du Tour de France 2023 qui était déjà tombé lors de ses deux précédentes participations en 2017 et 2025, même s'il avait à chaque fois pu terminer la course, respectivement à la 9e et la 12e place.

Le jumeau de Simon, vainqueur du Giro l'an dernier, va désormais se consacrer à son rôle de lieutenant de Tadej Pogacar en montagne lors du Tour de France en juillet.

L'Italien Andrea Vendrame (Jayco-AlUla), qui avait terminé la 2e étape samedi mais souffre de fractures dans le bas du dos, est également non partant dimanche. Deux autres coureurs, le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain) et le Norvégien Adne Holter (Uno-X) avaient abandonné dès samedi.

/ATS