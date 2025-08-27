Chris Froome hospitalisé après une chute à l'entraînement

Le Britannique Christopher Froome a été hospitalisé mercredi. Le quadruple vainqueur du Tour de France a lourdement chuté lors d'un entraînement en France, annoncé jeudi son équipe.

'Chris Froome a été héliporté vers l'hôpital de Toulon après un grave accident à l'entraînement. Heureusement, son état est stable et aucune blessure à la tête n'a été constaté, mais les examens ont confirmé un pneumothorax, cinq côtes cassées et une fracture d'une vertèbre lombaire, qui sera opérée' ce jeudi, a expliqué son équipe dans un communiqué, également publié sur les réseaux sociaux du coureur de 40 ans.

L'équipe a précisé qu''aucun autre cycliste ni véhicule' n'était impliqué dans l'accident. Dans l'équipe Israel-Premier Tech depuis 2021, le 'Kényan blanc' avait pris part au Tour de Pologne au début du mois d'août et avait terminé 68e du classement général.

Dernière victoire en 2018

Depuis sa lourde chute survenue au Critérium du Dauphiné en 2019, qui lui avait valu une fracture d'un fémur, le double vainqueur du Tour d'Espagne, qui a connu ses plus belles heures au sein de la formation Sky n'a jamais réussi à retrouver son niveau au sein du peloton. Sa dernière victoire remonte à 2018 lorsqu'il s'était imposé lors du Tour d'Italie, où il avait notamment remporté deux étapes.

/ATS