Jonas Vingegaard grand favori du Tour d'Italie

Jonas Vingegaard est le grandissime favori du Giro qui s'élance vendredi en Bulgarie. Le Danois peut devenir le huitième coureur de l'histoire à gagner les trois grands Tours.

Délesté de la concurrence encombrante de son rival slovène qui le martyrise sur le Tour de France depuis deux éditions, le Danois semble avoir un boulevard devant lui pour son premier Tour d'Italie, tellement le plateau est dépeuplé cette année.

Pogacar, la nouvelle star Paul Seixas, Remco Evenepoel, Isaac del Toro, Joao Almeida, Juan Ayuso, Florian Lipowitz... la liste des absents englobe tous les meilleurs coureurs de classement général de la planète, hormis donc Vingegaard qui avance avec une pancarte énorme au départ vendredi à Nessebar, la 'perle de la Mer noire'.

Dans le camp suisse, les regards seront tournés vers l'Argovien Jan Christen (UAE), qui fait son retour à la compétition après sa fracture de la clavicule subie lors de Milan-Sanremo en mars. Son frère aîné Fabio (Q36.5) est aussi sur la liste de départ, tout comme Johan Jacobs (Groupama) et les coureurs de Tudor Robin Froidevaux et Fabian Lienhard.

/ATS