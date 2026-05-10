Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours

Paul Magnier a signé dimanche son deuxième succès en trois étapes courues en Bulgarie dans ...
Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours

Magnier remporte sa deuxième étape en trois jours

Photo: KEYSTONE/EPA/BORISLAV TROSHEV

Paul Magnier a signé dimanche son deuxième succès en trois étapes courues en Bulgarie dans le Giro 2026.

Le Français s'est imposé à Sofia au terme d'un sprint massif royal, devant Jonathan Milan et Dylan Groenewegen. Le Vaudois de la Tudor Robin Froidevaux a fini 12e de l'étape, au terme de laquelle Guillermo Thomas Silva reste en tête du général.

Moins de dix coureurs avaient pu en découdre au sprint vendredi dans la 1re étape, marquée par une chute massive à 600 m de l'arrivée. Dimanche, c'est devant tous les autres meilleurs finisseurs du peloton de ce Giro que Paul Magnier a triomphé. Le coureur de l'équipe Soudal Quick-Step a dépassé sur le fil Jonathan Milan, qui avait lancé le sprint de loin.

Vainqueur samedi à Veliko Tarnovo, l'Uruguayan Guillermo Thomas Silva portera donc le maillot rose à l'heure de débarquer sur le sol italien mardi, après une journée de repos et de transfert. L'espoir argovien Jan Christen, 8e de la 2e étape, reste 6e du général à 10 secondes du leader.

/ATS
 

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