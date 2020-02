Les SRD perdent face à un monument russe

Les SR Delémont se sont plongés dans la vie de joueurs professionnels. Ils se trouvent actuellement à Alicante en Espagne dans le cadre d’un camp d’entraînement. En plus des séances quotidiennes pour peaufiner leur préparation, les SR Delémont ont eu l’occasion d’affronter samedi une équipe de l’élite du football européen : le CSKA Moscou, une formation de 1re division russe. Les SRD se sont inclinés contre les Russes 5-0 (2-0). D’après l’entraineur, Philippe Rossinelli, il s’agissait d’un « bon match » avec du « sérieux de la part des deux équipes ». De plus, il est satisfait de ses joueurs qui ont « bien couru » et qui auraient même pu marquer à deux reprises en 1re mi-temps sur deux « grosses occasions ». Pour le capitaine des SRD, Tom Villemin, affronter une équipe comme celle-ci est un « véritable honneur » et il en gardera « des souvenirs pour la vie ».