Un nouveau président pour le FC Porrentruy

Le FC Porrentruy se dote d’un nouveau président. Le club de football ajoulot a annoncé vendredi l’arrivée d’Emmanuel Giupponi à la tête de l’organisation du FCP. Âgé de 39 ans, il est titulaire des diplômes d’entraîneur et de gardien niveau 2 et UEFA. Emmanuel Giupponi a défendu les couleurs de plusieurs clubs régionaux en qualité de gardien de but et d’entraîneur. Il a notamment été aux commandes du FC Court l’automne dernier.

Le nouveau président sera accompagné de deux nouvelles personnes au comité et dans l’encadrement technique : Cassie Oeuvray, responsable adjointe de la section juniors et Dominique Frossard, responsable des manifestations. /comm-alr