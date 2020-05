Le FC Courroux renouvelle son staff technique

Si les ballons et les crampons sont au placard en raison du coronavirus, le FC Courroux reste actif en coulisses. Il a dévoilé mercredi après-midi les contours du staff technique de sa 1re équipe en vue du prochain exercice de 2e ligue de football. Son ancien joueur et désormais ex-coach des Juniors A du club, Aurélien Barré, a été nommé entraîneur principal. Il sera assisté de Macio Barbosa, qui officiera en tant qu’assistant-joueur, et Gaëtan Celli. Au niveau de la 2e garniture, qui évolue en 3e ligue, c’est le statu quo : Pierre-Alain Berbier est reconduit avec Eric Chételat comme adjoint.







Les manifestations du centenaire repoussées

Alors que le FCC a déjà obtenu le report de l’organisation des finales de Coupes jurassiennes en 2021, les événements du 100e anniversaire du club sont eux aussi repoussés. Ils devaient se tenir les 11 et 12 septembre de cette année. « Les nouvelles dates seront fixées dès que le calendrier sera connu », précise le communiqué. « Cela dépendra notamment de la reprise des championnats, puisque l’idée est de faire coïncider les festivités avec un week-end de foot », nous a précisé le FCC. /comm-ygo