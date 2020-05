Pas de reprise le 8 juin pour la Super League et la Challenge League

La Super League et la Challenge League ne reprendront pas la semaine du 8 juin. Une Assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 29 mai et permettra d'en savoir plus sur la suite de la saison.

La date du 8 juin, qui avait été envisagée par le Conseil fédéral pour la reprise des compétitions, devait être soumise à une approbation du gouvernement le 27 mai prochain. Quoiqu'il soit dit ce jour-là, les vingt clubs de la Swiss Football League (SFL) se réuniront deux jours plus tard en assemblée, a communiqué l'instance. On décidera alors de l'avenir de la saison. Les clubs voteront sur la poursuite du championnat. Dans le cas où la reprise serait acceptée par tous les clubs, le championnat ne reprendrait pas avant le week-end des 18, 19 et 20 juin.





Entraînement et chômage partiel incompatibles

Les entraînements, en revanche, peuvent reprendre dès ce lundi 11 mai, comme cela était déjà prévu et selon les dispositions sanitaires prescrites. Cependant, la SFL a été informée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) que les clubs ne pourront plus prétendre au chômage partiel dès la reprise de l'entraînement, selon la Ligue. Par ailleurs, en vue d'une reprise de la Super League et de la Challenge League, la SFL attend d'en savoir plus sur une éventuelle aide financière de la part du Conseil fédéral. Celle-ci est une condition préalable pour éviter une situation qui menacerait l'existence même du football professionnel suisse, selon la SFL.

Dimanche dernier, la Cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Viola Amherd avait émis l'idée de financer les matchs à huis clos. /ats-cto