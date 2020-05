Pas de Coupe de Suisse pour le FC Porrentruy et l’US Boncourt

L’herbe de la Coupe de Suisse coupée sous le pied du FC Porrentruy et de l’US Boncourt. Les deux clubs de football jurassiens avaient été désignés par l’AJF (Association jurassienne de football) pour participer aux tours préliminaires de la compétition. L’AFJB (Association de football Berne/Jura) a choisi lundi au tirage au sort parmi les sélectionnés et les deux équipes ajoulotes passent à la trappe. Ce sont les clubs de Zollbrück et de Dürrenast qui représenteront la région.

Chez les dames, l’US Montfaucon participera tout de même à la compétition ainsi que le FC St-Imier chez les séniors. /lbe