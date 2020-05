Drame du Heysel : « C’était un chaos »

La tragédie a marqué l’Histoire du football il y a 35 ans jour pour jour, le 29 mai 1985. 39 personnes sont mortes et plus de 450 ont été blessées lors du drame du stade du Heysel, à Bruxelles, juste avant la finale de la Coupe d’Europe des Clubs Champions entre la Juventus de Turin et Liverpool.

Des hooligans anglais ont chargé une tribune voulue neutre, mais où se trouvaient de nombreux supporters italiens. Des personnes prises au piège, qui ont été écrasées, piétinées au sol ou contre des grillages.

Commerçant à Moutier, le Belge Jean Delmotte était au Heysel il y a 35 ans. Témoignage. /rch