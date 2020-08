Le FC Ajoie-Monterri chute au 1er tour

Il n’y a plus de club jurassien engagé en Coupe de Suisse de football. L’aventure du FC Ajoie-Monterri a pris fin ce dimanche après-midi dès le 1er tour. Les Ajoulots ont été boutés hors de la compétition par Tuggen 2-0 sur la pelouse de Cornol. Les Jurassiens de 2e ligue interrégionale n’ont donc pas su faire mentir la hiérarchie face à l’équipe schwytzoise de 1re Ligue. Pourtant, le scénario de la partie peut leur donner quelques regrets. Ce sont en effet les locaux qui ont bénéficié des meilleures opportunités dans cette partie, mais le réalisme les a fuis.







Un 1er acte fermé

Sur un terrain rendu rapide en raison de la pluie tombée sur l’Ajoie ce dimanche, les deux formations ont mis du temps à réellement prendre le contrôle du ballon. La première période s’est d’ailleurs essentiellement jouée au milieu de terrain, les duels physiques éclipsant quelque peu la jouerie. Ce sont toutefois les joueurs de 2e ligue interrégionale qui se sont montrés les plus dangereux, notamment par l’intermédiaire de Jordan Loutenbach (2e), Roman Huber (30e) ou encore Adrien Jeker (43e), dont la belle percée plein axe suivie d’une frappe méritait meilleure destination que les poings du portier alémanique.







Quand ça ne veut pas…

Au retour des vestiaires, les protégés du duo Payet-Djakoni sont apparus décomplexés. A l’image de Jordan Loutenbach, auteur d’un joli numéro sur le côté droit, et dont le centre pour Roman Huber au 2e poteau semblait être une offrande. C’est toutefois le montant qui a renvoyé la tête piquée de ce dernier (59e). La punition schwytzoise a été presque immédiate : après un ballon relâché par Alexandre Oudot, Dardan Morina ne s’est pas fait prier pour pousser le ballon au fond et donner l’avantage à ses couleurs contre le cours du jeu (64e). Jordan Loutenbach (71e) et Ismaïl Ji (85e) ont encore eu des occasions en or d’égaliser, mais la maladresse était encore au rendez-vous. Le but de Jordi Manuel dans les arrêts de jeu a finalement sonné le glas des espoirs jurassiens.



Alors que Tuggen affrontera Winterthour (Challenge League) en 16es de finale de la Coupe de Suisse, les Ajoulots peuvent désormais se focaliser sur le championnat. Un exercice qu’ils entameront (avec deux semaines de retard) samedi prochain sur la pelouse de Dornach (16h). /msc-ygo